「尿袋」焚宅冇氣抖 父死女獲救

柴灣一住宅單位昨晨發生火警，濃煙從窗戶冒出，消防到場破門入屋把火撲滅，分別於廁所及睡房救出六旬男戶主及其女兒，惟男戶主已陷入昏迷，送院後宣告不治，女兒則吸入濃煙不適，送院經治療後無大礙。消防經調查後，在現場未發現助燃劑，相信客廳有俗稱「尿袋」的電話充電器短路釀成火警，政府化驗所人員奉召到場搜證，以便進一步確定起火原因及男戶主死因。

現場柴灣新翠花園1座5樓一單位，該單位面積近500呎，姓李（65歲）男戶主與妻子及一對成年兒女同住。昨晨約11時半，單位突然起火兼冒出黑煙，街坊發現後通知屋苑保安員報案。消防接報後迅速趕至現場，並破門入屋開喉射水灌救，很快把火救熄，並分別於廁所及睡房救出李翁及其31歲女兒，當中李翁已經不省人事，救護員立刻替其急救，送院時亦以自動心外壓機進行搶救，可惜他延至中午12時16分證實死亡。

女戶主與兒子外出避過一劫 其後，李的女兒疑因吸入濃煙感到不適，亦由救護車送往東區醫院救治，幸沒有性命危險。據了解，火警時女戶主與兒子外出，只有父女在家，當時女兒在房間內睡覺，李翁則於廁所。消防經初步調查後，懷疑客廳近冷氣機位置有電話充電器短路引致火警，鑑證科及政府化驗所人員奉召到場搜證兼調查。現階段無證據顯示案件涉及刑事成分。現場所見，起火單位外牆被濃煙熏黑。

消防事後交代事件詳情，指於接報後約5分鐘趕抵現場，火警中共出動57名消防及救護人員，調派10輛消防車及5輛救護車，包括一輛快速應變急救車及一輛急救醫療電單車，火勢於上午11時57分大致被救熄。根據初步調查所得，涉事單位火場面積約5米乘10米，現場沒有發現助燃劑，真正起火原因仍在調查中。