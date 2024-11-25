全運單車測試賽 港段較預期快

【本報訊】2024粵港澳公路單車賽暨第15屆全國運動會公路單車測試賽於昨日舉行，賽事跨越珠海、香港及澳門三地。為配合賽事進行，港珠澳大橋口岸出境服務於昨早暫停，北大嶼山公路及香港迪士尼樂園度假區附近道路亦有交通管制措施，最終賽事在昨日下午2時半完結。當局表示，比賽在香港路段未有意外發生，香港段賽事完成時間較預期快，認為運作非常暢順，亦獲得經驗有助明年舉辦全運會。

車輛往來機場增25分鐘車程 為配合賽事進行，港珠澳大橋、香港口岸旅檢大樓出境大堂及出境車輛通關廣場，於昨日上午6時半起至約中午12時半關閉，期間前往澳門及珠海金巴、往來機場海天碼頭及珠海口岸的接駁巴士暫停服務；往來東涌及機場巴士的「A車」改道，暫停途徑香港口岸。北大嶼山公路實施「滾動式」交通管制，車隊進入路段前後會截停其他車輛駛入，往來香港國際機場增加20至25分鐘車程。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示測試賽路線跨越港珠澳三地，為明年全國運動會的跨境公路單車賽事的重要測試。他指測試範疇廣闊，包括路線、通關、安保、交通管制及醫療應急救援等，總體暢順。

他又表示，賽事準時於昨早9時由珠海開始，車隊於10時22分進入香港賽區路段，至11時40分離開香港段，全程1小時48分鐘，略快過原先預計時間。車隊進入北大嶼山公路時實施交通管制，致機場往市區車程增加約20分鐘，市區往機場則增加25分鐘，時間較原先估計少，港珠澳大橋口岸離境服務準時中午12時半恢復正常。他補充，政府各相關部門會開會檢討各項細節，研究是否有需要改善的地方，亦會與珠海及澳門當局檢討賽事安排。