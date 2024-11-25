高球賽煞科 哥球會料全運吸4萬觀眾

【本報訊】第63屆「領展香港高爾夫球公開賽」在昨日於粉嶺高爾夫球場舉行最後一日賽事，同時亦是明年全運會高爾夫球項目的測試賽。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，今次公開賽吸引不少國際旅客到訪，但仍有改善空間。對於全運會賽事預期吸引的旅客人數，他指，根據過去舉辦公開賽的經驗，4天以上的賽事一般能吸引3萬名至4萬名觀眾入場。

賽事18個洞以港18區命名 郭永亮續指，今次賽事中球場的18個洞，以香港18區命名，每個洞旁邊放置了介紹不同地區著名景點的展板及二維碼，期望可藉此帶動旅遊推廣，吸引旅客親身到訪不同地區，體驗文化旅遊的特色。

此外，全運會統籌辦、中國高爾夫球協會等全運會主辦方都有派員到場進行深度考察，以了解人流管理、球場設計及保安措施等賽事運作。郭永亮指出，有關官員對球會舉辦賽事的能力非常滿意，又指過去曾舉辦LIV Golf等多項大型賽事，經驗豐富，故會確保球場處於最優質的水平供選手作賽，有信心能夠辦好明年的全運會賽事。