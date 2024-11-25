港航飛福岡故障 轉降台機場

【本報訊】昨日早上一架由香港飛日本福岡的香港航空HX640航班，在航程途中懷疑漏油，要轉降台灣桃園機場。港航表示，受影響人員及乘客需在台灣逗留至少一晚，已安排當地交通及酒店給乘客。

乘客需逗留至少一晚 不過，有讀者就向本報投訴，指最初並沒有交代入境台灣安排，只叫旅客自行上網登記入台證，大量乘客未能完成申請，而職員亦無明確指示。直至晚上近8時仍有不少乘客滯留桃園機場，大量乘客鼓譟，部分乘客未能完成申請入台證，職員亦無法處理，又稱台灣當局不會協助旅客。由於未能取回行李，個別幼童缺乏奶粉。乘客指「感到有如人球在機場徬徨無助流離失所。」該讀者最後表示，直至晚上9時才成功離開機場，滯留近9小時。

香港航空表示，HX640航班起飛航行途中因出現機件故障信號，為安全起見需轉降台灣桃園機場，進行詳細檢驗再出發，航機於正午12時07分降落台北桃園機場。機上13名機組人員及283名乘客全部安全。港航稱已安排當地交通及酒店給乘客。港航續指，以乘客和機組人員之安全為首要考慮，故決定停降最近的機場為航機進行詳細檢測。港航為乘客所帶來的不便深表歉意。另外，同日於福岡返港的航班HX641亦因事件而有所延誤。