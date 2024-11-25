港高鐵10個月客量衝2000萬 旅行團最愛遊潮汕

全國增至80站點 新設施提升乘搭體驗 港鐵營運的高速鐵路（香港段）深受遊客及市民青睞，由全國44個站點增至80個站點，客量再創新高，今年1至10月的總客量多達2,000萬人次，長途車次首三位分別為潮汕、廈門及汕尾，期間已有9,200個旅行團及遊學團。其中潮汕成為最受歡迎的高鐵團，吸引大批港人到當地參觀特色建築及品嘗地道潮州美食，滷水鵝、大紅蟹、灼響螺、牛肉火鍋及粿品等，令人回味無窮。

港鐵除不斷增加站點外，亦全面提升高鐵服務。在動臥列車服務方面，今年年中引進「夕發朝至」列車連接香港和京滬，提供更方便靈活的出行選擇，加上列車升級為復興號臥鋪高鐵列車，設多項嶄新及貼心設施，進一步提升旅程體驗。另外，港鐵至今已售出超過一萬張高鐵跨境多程票，惠及需要經常往返兩地的乘客。高鐵「靈活行」亦提升旅客體驗，已購票的乘客可按需要即日變更車次，現時每天有超過1,600位乘客使用服務。

港直達汕頭僅需3個多小時 「高鐵+旅遊」模式深受歡迎，今年1至10月已有超過9,200個旅行團、遊學團等選搭高鐵出行，遠超去年全年的高鐵團數字。兩地鐵路單位亦協調合作，以旅遊包車形式提供點對點特別班次，更靈活地為兩地團體出行安排時間及站點。

其中潮汕成為最受歡迎的高鐵團，潮汕地區包括潮州、汕頭及揭陽，三城均可由香港乘高鐵前往，毋須轉車，就可以輕鬆玩盡吃盡潮汕。從香港乘高鐵可直達「汕頭站」，車程約3個多小時，亦可乘高鐵至「潮汕站」，車程最快約2.5小時，再轉乘約一個多小時車程前往汕頭。

位於汕頭的潮汕歷史文化博覽中心，有12個特色展區，琳瑯滿目。而汕頭小公園歷史文化街區，中西合璧的騎樓建築吸引不少遊客打卡影相。位於潮州的廣濟橋及古城，風格古雅，展顯傳統建築之美，遊客亦可在附近體驗製作紅桃粿及潮州春卷等潮式糕點，或購買「潮州名物」招牌牛丸做手信。

此外，港鐵目前於內地營運8條地鐵線，總長度約330公里，每個工作天服務約440萬人次，當中於北京營運4號、14號、16號、17號線及大興線；於杭州營運1號及5號線；在深圳亦有營運1號線，其中13號線計劃於今年內開通。