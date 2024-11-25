練功券購64萬元錶酒 11人落網

【本報訊】執法部門於今年8月先後接獲3名男受害人（26至58歲）報案，指自己在網購平台售賣名酒及名錶時，被買家以俗稱「練功券」的偽鈔詐騙，損失合共值64萬元貨物。警員翻查大量閉路電視後，鎖定涉案詐騙集團成員身份及角色，並於本月12至14日展開代號「怒目」行動。

行動中，執法部門成功瓦解涉案集團，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕7男4女本地人（20至50歲），並檢獲一批騙徒犯案時的衣物及電話。被捕人分別為詐騙集團主腦及成員，他們報稱無業、學生及從事藍領工作，目前俱已獲准保釋候查。

據初步調查所得，涉案騙徒在網購平台上檢閱不同貼文，並相約賣家前往港島區內的寫字樓見面。受害人被帶上共享辦公室的會議室內，並於檢驗貨物期間利用業內專業術語，以及在會議室內擺放文具、公司文件、買賣合約及練功券等布置，在獲取受害人信任交出貨物後，再由同黨將其帶到訛稱為「會計部」的另一房間進行交易。

以專業手法術語博取信任 騙徒利用房間內燈光昏暗，又以真鈔夾在練功券的底面，加上有關偽鈔的大小、形狀、顏色及材質均接近港幣500元紙幣，令受害人不加察覺。此時騙徒聲稱需前往準備合約文件，以及影印事主身份證藉故離開房間，待事主檢查枱上的紙幣，始知自己被騙。

受害人徐先生損失一套4支共值約13萬3千元的「輕井澤18年」威士忌，他親身講述受騙經過，指當日透過旋轉拍賣網售賣名酒，騙徒出價後相約他前往灣仔鵝頸橋一商廈交收，當時騙徒驗貨檢查酒背防偽標誌及「照酒花」等手法較正常酒舖更為專業，令他疏忽受騙。

一名女騙徒其後將徐帶往另一樓層的會計房交收，並向他展示一袋紙幣，稱需等待會計前來簽收。他等待數分鐘後心感不妙，遂聯絡友人上門探查，發現早前驗酒的會議室早已人去樓空，他隨即阻止女子離開並報案，警員到場調查後拘捕該名女子，惟貨物早已被其同黨帶走。他呼籲賣家進行交易時，貨物不要離開視線範圍，待收款後始交出貨物。