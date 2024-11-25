研AI監測藥物處方 初中生獲大獎

【本報訊】「2024香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」比賽於7月開展，往年「學生創新大獎」都由較高年級組別獲得，但今年則由聖保羅男女中學初中生潘浠淳憑藉其方案「藥倍安心」（Medisafe），奪得學生創新大獎、學生創新（初中）金獎、學生創新最佳人工智能（AI）應用獎及「2024香港資訊及通訊科技獎：特別嘉許獎」，共4個獎項。潘浠淳解釋，「藥倍安心」是一個人工智能藥物處方監測系統，靈感來自醫療處方失誤的新聞報道，可在短時間內協助醫院診所處理大量處方，並連接各醫療部門，為病人提供跨院區的AI輔助服務。

潘浠淳續指，系統的研發經過醫院實習及資料搜集，會透過交叉檢查藥物及病患數據庫，自動核對病人的藥物過敏史、長期用藥及臨床情況，一旦發現處方或劑量存在潛在問題，會即時發出警示提醒醫護人員。潘又分享她透過網上平台及善用碎片化時間學習編程及設計方案，並根據評審的意見改善軟件功能，特別是使用者私隱方面的保障。評審委員會高度評價該項目，認為系統設計優秀，具備商業潛力和實際應用價值。

學生設平台助聾啞者交流 而本屆學生創新獎項的金獎作品皆以科技創新回應社會需要。小學組的香港青年協會李兆基小學團隊研發出「神奇平台」，運用AI技術幫助聾啞人士與他人溝通；高中組的基督教香港信義會信義中學學生望月謙研發「人工智能視障人士購物助理」，透過硬件及軟件協助視障人士自主購物；大專組由香港資訊科技學院團隊研發的「以聲知形」，則開發AI輔助工具，簡化口述影像的製作過程，讓視障人士也能感受影片內容。