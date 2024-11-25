醫健：藥到病除：過敏性結膜炎

過敏性結膜炎是一種常見但不具傳染性的眼部疾病，症狀包括：眼睛瘙癢、眼瞼腫脹、結膜充血發紅、流眼淚、出現透明水狀分泌物等，通常雙眼皆會受到影響，對於患者的日常生活造成了不小困擾。

花粉塵蟎毛髮入眼所致 過敏性結膜炎主要是由於眼睛最外層的結膜因接觸致敏原而引致發炎反應，常見致敏原包括花粉、灰塵、塵蟎、寵物毛髮等等。當這些過敏原進入眼睛時，免疫系統會過度刺激，釋放組織胺，導致血管擴張和眼結膜發炎。如果本身有其他的過敏病症，例如過敏性鼻炎、哮喘等，或有家族過敏史的人，便會增加過敏性結膜炎的發生機會。

治療過敏性結膜炎的首要步驟是避免接觸已知的致敏原，例如花粉過敏者應在花粉高峰期減少戶外活動，在家裏關閉窗戶、使用空氣清新機等；而定期更換床上用品、清潔家居環境，避免使用地氈或接觸毛公仔，則有助減少接觸到塵蟎或其他致敏原。保持良好的眼部衞生亦是預防過敏性結膜炎的重要措施，患者應避免用手觸碰眼睛，保持毛巾衞生清潔，若有異物入眼，可用生理鹽水沖洗眼球。

藥物治療方面，若症狀較輕微，一般是使用抗組胺眼藥水或口服抗組胺藥物來紓緩症狀，可以有效緩解癢感和紅腫。若症狀較嚴重，則可能需要用類固醇眼藥水，以減少炎症，但應依照眼科醫生指示，不可長期濫用。

總括而言，多數過敏性結膜炎能通過適當的治療和預防措施來減輕症狀。若症狀持續或加重，應及時就醫，以獲得專業的診治。

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