流感步向高峰 專家料今年續還免疫債

【本報訊】冬季流感高峰期將至，本港未來數日的氣溫將會再度下降。專家預計流感及其他呼吸道病毒的感染個案都會增加，他形容每年都會出現變種的流感病毒十分狡猾，而今年位於南半球的澳洲流感個案創新高，相信位於北半球的香港也會出現類似趨勢；加上新冠疫情後出現「免疫負債」，今年仍要繼續「還債」。

未來氣溫驟降 憂個案飆 港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華昨在電台節目表示，每年開始轉季降溫時流感會開始增多，日本也宣布流感高峰期已開始。全球「多疫夾擊」的情況均有上升趨勢，包括同時感染合胞、新冠、流感病毒等，會增加患者的病情、併發症，甚至是死亡的機會，強調疫苗有預防作用。

截至上月20日，本港累計錄得34宗兒童流感相關的重症及死亡個案，當中只有9宗個案的患者有接種流感疫苗，關日華估計是坊間出現對疫苗的謬誤引致，例如家長認為兒童在新冠疫情期間已經接種了很多疫苗，或憂慮會出現不良反應等，令他們感到抗拒，希望家長聆聽專業人士和醫生的意見。

他另外提到，現時6個月至3歲兒童接種一針僅三成，接種3針的3至11歲的兒童亦同樣僅達三成，而12歲至19歲有八成，兒童接種新冠疫苗不太踴躍，他提醒家長兒童感染新冠或會出現併發症及長新冠，冀家長重視。