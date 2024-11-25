病歷電子化 43公院機構獲第7級認證

【本報訊】「智慧醫院」是醫院管理局銳意發展的方向，透過創新科技提升病人體驗和臨床服務質素。醫院管理局43間公立醫院及機構早前獲醫療信息管理系統協會（HIMSS）頒發電子病歷應用模式最高等級的第7級認證，是本港首個醫療機構獲頒此認證，顯示醫管局在智慧醫療和醫療資訊管理等方面獲得國際認可，亦是醫管局電子病歷發展的重要里程碑。醫管局稱認證反映醫管局推動數碼化服務成熟，會繼續推動醫管局數碼化服務轉型，為醫管局流動應用程式HA Go增設更多功能，變得更普及。

醫療信息管理系統協會為非牟利全球醫療訊息及技術顧問機構，亦是唯一一間開發數碼醫療發展國際認證的機構，評估醫療機構發展及推行電子病歷的進度。醫管局在2021年已獲得第6級認證。

存逾千萬病人醫療紀錄 醫院管理局、資訊科技及醫療信息部主管張毅翔表示，局方在1990年代開始自行開發臨床醫療管理系統（CMS），「係幾十年嘅工夫」，將病人的病歷電子化。除了病歷功能外，CMS亦陸續加入不同功能提高臨床服務效率，例如放射學資訊系統、住院病人藥物處方系統，以及電子X光片及臨床流動應用等改善病人安全，展望將發展至第5代。

病歷記錄了病人的病徵、治療過程、用藥、各種檢查及化驗結果等重要的資訊，在臨床上是不可或缺的重要一環。張毅翔指時至今天，CMS已經發展至第4代，透過這套全面的電子病歷系統，各公立醫院和診所病人的電子病歷可以互通，是本港最大型的綜合電子病歷/電子醫療紀錄系統，至今已積存1,100萬名病人的醫療紀錄，支援7萬多名同事的日常運作。

醫院管理局、醫療信息主管彭育華稱，臨床醫療管理系統建設的功能模組多於1,000個，每日要處理數據非常大量。彭指CMS已延伸至43間公立醫院的不同範疇及服務，由內到外將醫院服務數碼化，無論醫生或護士在日常工作中，十分講求實時、掌握手上醫療資訊。在過去30年變化，彭形容「體會好深」，由紙本病歷到電子化，現時每名醫生更手執一部平板電腦，令醫生更準確判斷病人的情況。