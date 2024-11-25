「唔認輸」成推動力 提升服務做到最好

【本報訊】「市民一生人都要用入境處嘅服務，出世、結婚、死亡、出入境都搵我哋……」入境處副處長戴志源指入境處是接觸市民最多的部門，同事都很認真盡責，很多時都是自發的想將服務做好一點、再做好一點。戴另提及到在資訊系統組別工作時，他們私下有句「蔗渣價錢，燒鵝味道」的口號，就是希望用超值價錢開發新系統，利用科技提升入境處的處理能力，令市民有更好的服務體驗。「我哋入境處嘅文化係唔認輸，永遠要做到最好！我希望同事繼續本着『以民為本』嘅精神服務市民。」