減廢種子植根市民 回收配套需做好

【本報訊】生產者責任制、屋苑設回收設施等相關法例將於明年提交立法會。立法會環境事務委員會主席劉國勳認為市民討論垃圾徵費時建立回收減廢意識，建議政府把握機遇勿讓市民的熱度冷卻，又稱垃圾徵費不是減廢回收的唯一手段。對於政府設下的回收配套目標，他關注回收點營運成本高，期望政府匯報時可一併交代。

劉昨在社交平台貼文，指相關法例明年提交立法會有助進一步減廢及資源循環。對於政府5月底宣布在不設實施日期下暫緩推行都市固體廢物收費，他指一直認為垃圾徵費不是減廢回收的唯一手段，最重要做好宣傳教育、提高社會意識，同時增加配套令環保減廢自然成為習慣。他認為市民在垃圾徵費的討論下已經建立了回收減廢的意識，政府必須把握機遇勿讓市民的熱度冷卻。

現金券扣減水電費增吸引力 他又引述政府早前為回收配套設立目標，包括一年內設立100個廚餘回收流動點；在100個大型垃圾收集站，設立廚餘收集點；增加綠在區區收集點數目至800個，並延長營業時間等。但他關注不少回收點營運成本高，促請政府思考如何透過創新科技及流動點等降低成本，確保回收點的可持續性，期望政府明年到立法會匯報進度時可一併交代。他又建議回收點推行至鄉郊地區，同時提供更多誘因，包括提供現金券、扣減電費及水費等吸引市民多回收。

劉期望政府把握機遇，繼續朝回收配套設立的目標邁進，同時思考如何降低營運成本，以更多誘因吸引市民回收。他又稱有信心在毋須徵費下，仍可逐步達到《香港資源循環藍圖2035》的目標。他再次強調教育及宣傳工作是推動綠色生活的根本。長遠而言，他認為應從整個大灣區的角度探討處理廢物問題，同時推動綠色經濟，把相關行業產業化，同時扶助其發展，把廢物轉化為寶物，令人覺得環保事業具前景而加入，令可持續發展成為健康完整的生態圈。