綠在區區 首3季回收物重量超去年

【本報訊】本港其中一個重要的回收政策是「綠在區區」計劃。謝展寰指「綠在區區」回收量有所提升，去年全年回收物的重量為2.6萬公噸，而今年首3季的回收物重量已超出去年全年，達到3.07萬公噸。公共屋邨回收便利點在9月的回收量比較5月上升了40%。為鼓勵市民回收而推出的「綠綠賞」電子積分計劃，亦將於12月內推出全新獎賞選項，讓用戶以積分兌換為電子禮券或超市購物券等，用戶數量已突破100萬。

謝提到，目前「綠在區區」收集點已大增500多個，明年第一季將再增至800個。當中，環保署現已在公共屋邨開設45間有固定舖位的「綠仔店」，年底再多5間，覆蓋約120萬人口。另外，環保署今年6月推出《減廢回收約章》，數月間接獲約850份申請，涵蓋約67萬個住戶，私人住宅處所承諾提供分類回收設施，並會乾淨回收。

「綠綠賞」儲分 破100萬用戶 謝指出，今屆政府大力擴展和改善「綠在區區」等回收網絡，喜見愈來愈多市民參與源頭減廢和分類回收，並實踐「走塑」，稱這些大規模的行為和習慣改變是前所未有的，標誌着綠色減廢回收文化正在發芽成長。而「綠綠賞」亦獲一個網絡商店平台頒發年度最佳手機應用程式的獎項，反映市民持續支持和參與減廢回收的熱誠，現時「綠綠賞」電子積分計劃用戶數量已突破100萬。