棄置減 回收升 環保意識漸形成

綠在區區忙不停 廢塑膠家居廚餘少一成 政府多年來推動減廢回收，惟港人垃圾棄置量於過去10年持續攀升，至去年才稍有改善。環境及生態局局長謝展寰披露，去年廢物棄置量較2022年輕微減少2.2%，人均每日棄置量則稍為削減70克。而「綠在區區」今年首3季的回收量已超去年，謝稱廢物量已越過頂峰，開始穩步下降，促社會齊心改變生活習慣。

謝昨日發表網誌，承認政府從20多年前開始宣傳減廢回收，但效果一直未盡人意，過去10年，香港的人均棄置量從2014年的每天1.35公斤上升至2018年的1.53公斤。而廢物不斷增加的同時，回收率卻下降，疫情期間市民的回收意欲更低。不過，近年情況開始扭轉，去年廢物棄置量較2022年減少2.2%，同期人均棄置量為每日1.44公斤，比2022年的1.51公斤下跌4.7%，比2021年的1.53公斤下跌5.9%。

固體廢物回收量近197萬公噸 廢物棄置量中，廢塑膠減少了10.5%；整體廚餘減少了3.4%，其中家居廚餘更減少了12.6%；廢紙和金屬分別下跌3.2%和9.5%不等。

與此同時，都市固體廢物的整體回收率開始上升，總回收量由2022年約191萬公噸，增至去年接近197萬公噸，增加超過5.5萬公噸，回收率亦由32%上升至33%。「綠在區區」回收量方面亦有所提升，去年全年回收物的重量為2.6萬公噸。

丟棄平口袋數目 按年減60% 而廚餘佔都市固體廢物約30%，由去年底至今年10月，環保署已將廚餘收集點由800個增至約1,450個，其中在全港所有213個公共屋邨安裝共740個智能廚餘回收桶，公屋10月的廚餘回收量比較5月同時亦上升了接近70%。在私人屋苑的智能廚餘回收桶亦由約100個增加至約330個。其他市民則可在約170個定時定點的街站回收廚餘。

另外，政府於2022年底進一步收緊膠袋徵費下，去年塑膠購物袋棄置量約為37.2億個，較2022年的約54.3億個大幅減少約31.5%，而當中單計平口袋的棄置量更按年下跌超過60%。