60%受訪青年 愁看香港經濟

【本報訊】本港正處於經濟轉型的關鍵期。有機構昨公布一項調查顯示，六成受訪青年對香港經濟環境感到不樂觀，擔憂薪金下調、專業知識或技能追不上時代等。雖然有逾八成人認同香港經濟需要變革，但八成指不會考慮轉型，因為不清楚轉型方向。機構指近年政府積極發展數字經濟及創科產業，建議青年可朝着這些新興產業增值，從而在經濟轉型期中找到切合的角色和發展空間；又認為當局應推動應用科學大學與企業合作，提供未來產業技術培訓。

香港青年協會「青年創研庫」近月訪問了600名18至34歲香港青年，以及與20名在職青年深入訪談個案。調查發現，39.7%受訪青年認為香港整體經濟發展前景理想，60.3%指感到不理想；對未來3年本港經濟前景的信心一般，平均分為5.95。

憂薪金下調 技能落後 調查顯示，59.5%受訪青年對前景表達不同程度的擔憂，包括薪金下調及專業知識或技能追不上時代；面對經濟環境轉變，84.0%仍選擇留港發展事業。調查亦顯示，84.5%受訪者同意香港經濟需要變革，78.7%認為拚經濟是政府當務之急。

青年創研庫經濟就業組召集人劉漢耀指出，香港經濟轉型需要多方配合及到位的人力資源政策，本港應推動應用科學大學與企業合作，開辦配合未來產業需求的技術培訓課程，同時鼓勵企業引入帶薪學習假期，以及退稅誘因，藉此加強培育本地人才。成員廖智樑則建議，當局可鼓勵開辦更多一帶一路專上學位課程及短期課程，內容涵蓋東南亞等新興地區，善用香港優勢提供實習及短期工作，以培育人才，提升青年的就業競爭力。