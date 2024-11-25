河套區內地企業跨境調資續探討

【本報訊】港府期望吸引重點創科企業到河套區設立國際總部或環球科研中心，財金官員昨在網誌中表示，香港園區第一期的首3座大樓將如期今年底起陸續落成，更暢通便捷的資金流是關鍵要素之一。他指港府會繼續與內地探討，方便香港園區的內地企業跨境調撥資金的措施，支持兩地園區產業項目的籌融資。

租戶明年進駐 包括AI等產業 財金官員指首批來自生命健康科技、人工智能（AI）和數據科學等產業的租戶，將在明年陸續進駐香港園區，他認為透過港深兩地的協作平台，將有更大優勢吸引更多本地及海內外的藥物及醫療器械企業，選擇在港進行臨床測試和登記，助香港發展成國際醫療創新樞紐。

對於生物科技及人工智能大數據等領域，該官員指暢通數據流是行業蓬勃發展的關鍵，政府會在符合國家數據安全相關法律法規，以及在風險可控的前提下，爭取擴大內地科研數據跨境至香港園區，供園區內的科研機構及企業使用。

該官員又指河套香港園區的加速發展，加上近年政府在創科投入的大量資源及政策支持措施，以至新一份施政方針提出的「創科產業引導基金」和「創科加速器先導計劃」等，構建出更全面的創科生態圈，讓創科能進一步朝「產業化發展」方向邁進，成為香港經濟未來持續增長的重要動力。