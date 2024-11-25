相思灣村霸官地兩年冇打擊 貨櫃任擺地署失職

本報查問始追究 再貼通告限今日前移走 西貢相思灣村土地亂象不絕於耳，除「村霸」黃子洋目無法紀外，本報早前收到市民舉報，指兩年前已舉報有原居民在村公所附近擺放一個白色貨櫃用作擺放水上活動店物品，地政總署當年已證實該貨櫃違佔官地，要求涉事人在限期前移除，惟兩年過去貨櫃原封不動。投訴人直言地政總署對違規情況無動於衷，既無罰則又無執管相當「離譜」。本報日前再向地政總署查詢相關事宜，該署重新張貼通告飭令違佔人今天前須移走貨櫃，否則最高可罰50萬元及監禁半年。

兩年前證違規後不了了之 「佢哋夏天做生意用嚟擺嘢，冬天就會冇人喺度！」市民陳先生（化名）向本報圖文並茂舉報相思灣村一間佔用官地多年的貨櫃屋。他直言兩年前地政總署已證實違規並且張貼告示，要求佔用人於2022年9月27日之前停止違規行為。

然而如今過了告示列明的期限超過兩年，陳近日再到現場觀察發現貨櫃屋仍在，質疑地政總署的通告是「紙老虎」，「張紙已經畀人搣咗，又冇話罰佢，都唔知想點！」他透露佔用土地的人為一名林姓原居民，與黃子洋無關，惟他形容林亦是一名「村霸」。

陳所言非虛，本報記者昨日到現場視察，可見該白色貨櫃仍在原地，前方設有玻璃趟門，貨櫃屋前架起太陽傘，屋前的斜路擺放了大批獨木舟使用的槳。

放置裝備 疑營水上活動店 貨櫃屋內就有一些水上活動用品以及數個尼龍袋，相信用作水上活動店用途，惟目前正值冬季未有開門營業。而地政總署亦已派員在貨櫃上張貼新告示，要求涉事人在今日之前停止佔用政府土地。

地政總署發言人指，西貢地政處近日派員視察該查詢地點，發現有貨櫃非法佔用政府土地，遂根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）在該貨櫃張貼通知，飭令相關人士於限期前停止佔用政府土地，否則處方會採取清理行動。地政總署重申，非法佔用政府土地最高可判處罰款50萬元及監禁6個月。