臨收地趕「掘金」 有鐵皮屋1劏6出租搶錢

【本報訊】洪水橋及厦村一帶近年正面臨政府收地，除了部分年邁的原居民被迫離開家園外，本報早前收到多名居於該區域的市民舉報，指有人利用寮屋，甚至已荒廢多年的豬欄等改建劏房，以月租約3,000元的低價，出租予包括南亞等外來人士，引起治安隱患。

政府於2022年公布的文件顯示，洪水橋/厦村新發展區第二期發展範圍，由流浮山鳳降村至屯門藍地青磚圍一帶，當中擬建房屋用地集中在包括石埗村以北、洪福邨旁邊，以及鄰近青磚圍一帶的土地。而本報收到的舉報集中於石埗村，當中有設於鐵路高架橋下的鐵皮屋，被人改建成6間劏房分租，每月租金約3,000元。不但有人改建劏房，亦因位置偏遠，懷疑有人就地取材，將屋前的官地用作耕地，種植茄子等農作物，報道刊出後相關耕地已被清理。

豬欄「屋中屋」租南亞幫 另一村民更向本報提供一張放在荒廢豬欄內的「屋中屋」圖片，簡陋至極的組合屋面積不足100平方呎。而據知租客為南亞人士，居民形容該村有多達八成寮屋被人改作劏房，也有人利用豬欄等荒廢構築物斂財。居民又指近年多了很多陌生面孔出入，令居住多年的原居民憂慮治安問題，盼有關部門加強巡視及取締不合規格場所。