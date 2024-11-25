近千貓狗或被迫棄養 恐人道毀滅

【本報訊】政府正為發展北部都會區於洪水橋新發展區大規模收地，但有不少狗隻因貨倉結業、無法隨主人搬遷上樓而遭棄養。有聯盟估計整個第二期發展收地範圍，有800至1,000隻貓狗受影響，但現行政策並未為動物提供安置的機會，有機會因無法跟主人上樓而被棄養，甚至被人道毀滅。

有首批受清拆影響的居民表示，「村入面嘅寵物係我哋家庭嘅一部分，我哋希望喺洪水橋新發展區入面，可以實現到人同寵物一齊生活嘅願景。我哋只係想同我哋嘅寵物、我哋嘅家人一齊上樓。」

收地範圍內有很多村民養了貓狗，但由於現時公屋政策禁止養狗，有一些狗隻已因為主人上公屋而被遺棄在村內，加上有很多倉地都有養狗，故村內聚集了不少貓狗。

團體倡安置屋邨放寬飼養 洪水橋/厦村新發展區關注聯盟表示，用作安置村民的專用安置屋邨，即使村民購入單位，如果居住在屋內的寵物被其他住戶投訴3次就需要被逐出。假如村民選擇租住專用安置屋邨，則不可以帶同狗隻同住。現時的安置政策，並未能為村民的的寵物提供適當的安置選擇。

有鑑於此，聯盟就寵物安置提出4項建議，包括放寬專用安置屋邨飼養寵物的限制、引入狗隻暫准居住安排、放寬狗隻飼養數量和體重，以及設立專用安置屋邨寵物專用樓層。聯盟希望當局就寵物安置作出放寬，讓村民帶同自己的寵物一同上樓。聯盟希望透過落實狗隻暫准居住安排，讓村民可以帶同自己的狗隻上樓直至終老。

發展局回應指，專用安置屋邨租戶可申請飼養導盲犬或伴侶犬，而出售單位亦可飼養寵物，惟租戶及業主必須遵守租約或大廈公契內的相關規定。