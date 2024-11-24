龍七公：男士苦誰願知 爭平等十五載

11月11日你會想到甚麼？上某寶買買買？15年前即2009年的11月11日，是立法會首次就男士問題作動議辯論。筆者早前與應該是香港首個男士團體的負責人，討論香港男士過去15年面對的問題的改變。過去社會往往將男士看作強者、所謂的既得利益者，甚至被假定是施暴者。但事實上，男士之苦正因為這種性別定型的想法而一直被忽略，更有不少男士因此無辜受冤。

香港沒有相關政策 15年前的辯論議案題目為「要求政府提供香港男士支援服務」，議案指出，隨着香港經濟結構轉型和家庭觀念改變，本港男士與婦女同樣面對困難，然而本港卻沒有男士政策，社會服務未能適應男士需求，就此促請政府：一、研究制訂男士政策；二、成立男士事務委員會；三、正視男士就業困難問題，強化男士再培訓服務；四、全方位支援離婚男士；五、設立男性專科診所；六、鼓勵男士求助；七、關注中年男士自殺問題；八、改善離婚男士探視或共同管養子女的權利落實；九、加強支援父親在面對管教子女、平衡職業及生活壓力；十、推動深入研究教育制度改革令兩性升學平等機會。

15年來最成功的是推動設立男士侍產假制度，但團體指政府一直未有男士政策，而家庭議會與各相關的事務委員會的男士工作，多年來都不為人所知。此外，社會對兩性的雙重標準更浮面，以香港先生為例，如果社會不接受用色迷迷的目光和態度選香港小姐，那為甚麼可以接受此等目光和態度選香港先生？

而在西方「白左」的「政治正確」下「雙標」橫行，男性更變成一種「原罪」，像「#MeToo」造成不少「無辜男」被誣衊性騷擾，男士被性騷擾問題被忽略，性騷擾「武器化」問題亦被忽略，男士在申訴渠道中也是弱勢。幸好近年社會對男性不合理標籤問題是有反省的，政府廣告中性別定型問題也有改善，特別是對男性角色負面人設明顯減少。

早前一心理健康團體聯同馬會合作的一項男士專題計劃，進行了一個調查，在1,698名受訪男士中，有14%可被定義為中度精神健康風險人士，10%屬高風險，在這24%受訪者中，超過五成為35至54歲；而男士最常見的三大壓力來源為工作、經濟及人際關係。一些長期針對防止自殺的服務機構也指出，在自殺個案中，男士比率偏高，但主動求助偏低。男士團體認為，男士情緒問題在過去十多年受到更多的關注，雖然實際改善仍然有限，但從無資源變成有資源、有計劃去做男士專題，已是相當重要的一步。

在筆者和議會同事及一批關注家庭教育的朋友推動下，民青局最近推出第一期家庭教育推廣計劃申請。家庭教育是父母的共同責任，男士團體期望這個資助計劃能回應15年前議案中有關加強支援父親在面對管教子女的部分，也讓更多新手以至老手父母更了解如何正確與子女相處，凝聚家庭關係。