撥亂反正：三次大戰 又近幾步

美國總統拜登臨別玩火，批准烏克蘭動用美方提供的遠程導彈攻擊俄羅斯本土。隨時會被候任「主子」特朗普離棄的烏克蘭「戲子總統」澤連斯基也不甘示弱，勇接火棒，接連向俄羅斯發射由美國、英國提供的導彈。暫時看不到有關導彈攻勢取得了甚麼戰績，但卻換來俄方宣布調低動用核武作反擊的指引門檻，以及近日對烏克蘭的中部領土發動更凌厲的空襲。

烏方最初指稱俄軍首次使用了可攜帶核彈頭的洲際導彈襲烏，令人感到可能會導致人類滅亡的核戰經已殺到埋身。雖然其後俄羅斯總統親自澄清，今次用到的其實是一款新研製的中程高超音速導彈，而並非洲際導彈，但已嚇得美國駐基輔大使館一度關閉避險，其他多個北約歐洲國家之後也跟隨美國「封館」。

美國除了批准烏克蘭使用美製遠程導彈攻擊俄羅斯，同時向烏軍提供了已被國際社會廣泛禁用的反步兵地雷，遭到相關人道主義組織強烈譴責。美烏雙方亦坦言，使用反步兵地雷是為了阻慢俄軍推進，變相承認烏軍在地面戰正節節敗退，隨時被俄軍（可能還有北韓士兵）兵臨城下。

而眾所周知，反步兵地雷是既傷人，也傷己，除了針對軍人，亦會傷及平民，並且往往會遺禍數十年的殘酷防守武器。烏方決定出此下策，反映烏軍敗象已露，亦自知在短中期內都難以收復被俄方佔據的領土。

美烏及俄朝互相指摘對方令戰爭升級，令全球向第三次世界大戰又行近幾步，很明顯雙方都有責任。此外還有以巴、以黎戰事，以國總理內塔尼亞胡被列為國際刑事法院通緝犯後，會否兵行險着？特朗普上台前的個多月，比他正式上任後更加危險！