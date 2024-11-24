冰鑑春秋：誰真正傷害台灣尊嚴

「小艦長」呂禮詩參觀珠海航展時一句「我們中國有多強」，讓綠營玻璃心碎了一地，紛紛口誅筆伐，民進黨甚至醞釀提出「兩岸人民關係條例修正草案」，將規範對象由退役將領擴及「少校以上且領有終身俸人員」，成為所謂「呂禮詩條款」。

尤有甚者，立委沈伯洋還宣稱要提案修正「刑法」外患罪，並建議退輔會檢討「國軍退除役官兵輔導條例」關於退除役軍官權益停止等內容。

姑且不論沈伯洋想用外患罪辦呂禮詩根本違憲，綠營之所以對呂禮詩這麼深惡痛絕，理由就是他傷害了「國家尊嚴」，但呂禮詩說自己是中國人有甚麼錯？中華民國難道不是中國？而解放軍事實上突飛猛進，軍事科技上的提升舉世矚目，呂禮詩到底說錯了甚麼？如果一個軍人說實話要被處罰，難道以後台灣的軍人就規定只能說謊？

而要說傷害台灣尊嚴，桃園市議員于北辰的貢獻遠遠超過呂禮詩。堂堂一位陸軍官校、國防大學戰爭學院畢業的高材生，退役少將，居然能說出導彈命中率可高到210%，東漢可以打西漢，南宋可以戰北宋，烏克蘭國土可以大到60億平方公里，第聶伯河長到可以繞地球3圈的言論。這豈不證明台灣的將領都是一群蠢貨，嚴重傷害了台灣的尊嚴？

數學地理歷史不好也就算了，這人的人品更不是一般的糟糕！民進黨政策會執行長王義川自稱在監控人民行動，被輿論圍剿後，于北辰竟在政論節目上挺身為王義川辯護，還引用電影橋段「大清律例」，堂而皇之說出：「上電視難道不可以亂講嗎？」這樣的貨色民進黨還捧得高高的，卻打算要用傷害「國家尊嚴」去辦呂禮詩？

建議在野黨也修個「于北辰條款」，扣他的退休金，以免其他惡心將領效尤。