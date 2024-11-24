橫眉冷看：世界果然是輪流轉

近年中美兩國關係轉差，其中一個轉捩點是在2019年，中方代表將草擬好的貿易協議推翻，要求重新談判，美方不接受，這場貿易戰才愈打愈烈。

2019年5月之前，中美雙方的代表經過多輪磋商，擬定了約150頁的貿易協議，但到簽訂前的一刻，北京突然提出修訂建議，修改項目幾乎遍布每一頁，時任美國貿易代表萊蒂澤讀到新版本，自謂感到十分震驚，中方似乎是在暗示，沒興趣跟美國談判下去。時任美國總統特朗普聞訊後，自然是老羞成怒，馬上宣布對價值2,000億美元的入口貨加徵關稅，稅率由10%加至25%。自此之後，中美兩國在貿易場上各自作戰，雙方甚少再有談判機會。

如今事隔幾年後看來，當日中方的決定是十分明智，2019年的貿易協議一旦落實，中國就要對外資大幅度開放市場，內地企業失去保護網，任由國際巨獸橫衝直撞，原本穩定的中國市場，就會一下子亂了套。北京拒絕接受當年的貿易協議，為中國企業多爭取了幾年穩定發展的時期，但到了今天，一切已然不同，以往中國市場怕受國際巨獸衝擊，現在愈來愈多中國企業，本身就已成為國際巨獸，競爭力不輸於任何對手。近年，中國政府更主動開放市場，昔日需要中外合資的企業，現在大可以由外國公司全資擁有。

幼獅尚未長成的時候，當然要靠母獅庇護，長大後就不一樣，可以任意馳騁，也可以在跟同類拚鬥中磨練實力。稍後，若然中美兩國重啟貿易談判，其實亦無不可，當年中國無法答應的條件，現在好些已經不再是問題。今日的中國很願意開放市場，反倒西方卻愈趨封閉，所謂「世界輪流轉」，可以信焉！