強詞有理：風景獨好

中國人說「風景這邊獨好」，有人可能不服氣，目前經濟正面臨下行壓力，股市低迷不振，人民幣持續貶值，資產價格低殘，如何能說風景獨好？其實不必爭辯，相對於那些身處戰亂地區、生命朝不保夕的民眾，中國人確實是幸運的。當今世界變亂交織，戰火紛飛，只有中國社會安定，一片祥和，難道不是事實？

俄烏戰爭打了將近3年，雙方損失慘重，依然沒有結束迹象；中東地區更是亂成一鍋粥，戰火持續不斷，人民生命財產毫無保障。在這種亂局之下，美西方不但沒有想辦法降低緊張局勢，反而繼續拱火澆油，果真是唯恐天下不亂。老實說，美西方自己也好不到哪裏去，尤其是歐盟，被俄烏戰爭搞得焦頭爛額，經濟瀕臨崩潰，民眾怨聲載道，政客們不知反省，還在瞎折騰。歐盟對中國電動車加徵關稅，企圖以貿易壁壘保護本身企業，阻止中國產品進入，結果只能弄巧成拙，使本身徹底失去競爭力，進一步加速衰落。正如有人所說，歐盟表面上還維持發達國家的架子，實際上內裏只能靠破絮支撐。

日本的情況更糟糕，首相好像走馬燈似的換了一個又一個，經濟卻始終沒有起色，連賴以支撐經濟的汽車產業也搖搖欲墜。去年日本汽車出口量首度被中國超越，失去冠軍寶座，今年乃至未來雙方的距離勢必繼續拉大。試想想，日本若連這根主要支柱也斷掉，還有甚麼前景？如何跟中國抗衡？

美國情況也許稍為好一些，利用俄烏戰爭發了一筆橫財，還消耗了俄羅斯，並打劫了歐洲。但也只是表面風光而已，其結構性問題絲毫沒有解決，製造業日益衰落，競爭力每況愈下，債務規模不斷膨脹，加上兩黨惡鬥激化，社會矛盾尖銳，無不嚴重侵蝕美國霸權的根基。特朗普揚言「讓美國再次偉大」，大家不妨放長雙眼，看看狂人到底有何能耐。

這些年美西方一直唱衰中國經濟，好像即將崩潰似的，其實中國經濟再怎麼差，依然是增長率最高的主要經濟體之一。美西方的邏輯很矛盾：中國貧窮積弱，他們瞧不起；中國逐漸強大，他們焦慮惶恐。這種憎人富貴厭人貧的陰暗心理，恰恰反映他們愈來愈不自信。不管怎麼樣，中國人都會按照自己的方式和方向發展，不會因為美西方的唱衰和干擾而有所改變，「風景這邊獨好」一點也不誇張。