龍吟虎嘯：特朗普妄想症又發作

特朗普骨子裏是仇視中國、仇視中國人的。就像他仇視「其他有色人種」一樣，這個仇視的發洩口就是要以兇狠手段，動用所謂「軍事資產」驅逐「非法移民」。特朗普早前在紐約麥迪遜廣場為大選造勢時，就惡狠狠地說，他上台第一天就會啟動美國史上最大規模的驅逐行動，趕走罪犯。他表示會拯救每一個被入侵和征服的城鎮，把兇殘嗜血的罪犯關進監獄，然後盡快把他們踢出美國。

特朗普要推行他的強硬對付非法移民政策，這不奇怪。事實上，他在首個總統任期內就修建了「萬里鐵絲網」，試圖堵住「移民潮」。但他如此兇神惡煞、充滿仇恨的破口大罵非法移民，又是「入侵和征服」，又是「兇殘嗜血的罪犯」，又是要「關進監獄」、「踢出美國」，顯然太過暴露了自己「種族主義者」的嘴臉，和以色列總理內塔尼亞胡的極端、種族滅絕一路貨色，怪不得他對以色列的暴行視而不見。

在特朗普歧視、仇恨非法移民中，對中國人特別注意，「高度警覺」，編造了十分離奇的故事。他曾在競選集會上胡謅，來自中國的移民準備在美國建立軍隊。他說，過去數月有大約3.1萬至3.2萬無證中國人來到美國，他們當中大部分是男人，全部是當兵年齡，他們會危害美國國家安全。

特朗普多年前已被美國多名最頂級的神經科醫生，登報「斷言」他精神失常，似患「被迫害妄想症」。這對他主導內外政策發生影響，他率先發動了中美貿易戰、科技戰、企業戰。北京一再申言，中美關係「合則兩利、鬥則俱傷」，太平洋足夠大，容得下中美兩國。特朗普就是不信，就是幻想中國要迫害美國，取代「美國第一」。現在特朗普又把這種幻覺投射到「無證中國人」要在美國組建3萬多人的軍隊，認為會危害美國的國家安全。

在那麼多非法移民中，特朗普認為中國人是最危險的，這種妄念發展下去，特朗普會幹甚麼？