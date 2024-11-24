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子驚揭母親燒炭 惜返魂乏術

【本報訊】上周五晚上9時許，一名姓曹（56歲）女子，疑在葵涌安蔭邨盛蔭樓住所燒炭輕生，其兒子發現後慌忙報案求助。
救援人員接報趕至，發現事主倒臥在上址的客廳，睡房放有一盤燒過的炭，經檢驗後證實事主已經死亡。
警員在場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
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