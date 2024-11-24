廚房搶火惹祝融 50住戶疏散

【本報訊】昨晨約8時半，觀塘麗港街19號麗港城11座有住戶報案，指大廈一單位懷疑發生火警。消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄。事故中約50名大廈住戶疏散，初步相信無人受傷。據悉，有單位住戶在廚房煮食時，疑因發生搶火引致火警。