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街市舖閉門失火 冒出滾滾濃煙

消防趕至救援。（余宏基攝） 消防趕至救援。（余宏基攝）
消防趕至救援。（余宏基攝）
【本報訊】上周五深夜約11時，葵涌梨木樹邨街市一間已關門的冷氣工程公司店舖突然起火，並且冒出大量濃煙。消防接報趕至，開動一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，未幾把火勢撲熄，火警中無人受傷，亦毋須疏散，火警原因有待進一步調查。
現場煙霧瀰漫。現場煙霧瀰漫。
現場煙霧瀰漫。
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