蠟燭焚美容中心 貓咪火海斷魂

深夜驚動大廈200人 抱嬰逃生 昨日凌晨時分，油麻地一幢有逾半百年樓齡的商住大廈，有單位突然起火冒煙，火勢一發不可收拾，並且傳出懷疑爆炸巨響。大廈近200住客倉惶逃生，有人手抱嬰孩或攜同寵物，更有人赤腳走火警，情況十分狼狽。消防趕至救援，約半小時內撲滅火勢，期間在涉事單位救出兩隻貓，惜其中一隻已當場身亡。另有兩男女住戶疑因吸入濃煙不適，需要送院治理。消防經初步調查後，不排除單位內有蠟燭遺下火種肇禍，相信沒有可疑。

睡夢濃煙嗆醒 傳爆炸聲 現場為彌敦道328至342號A儉德大廈，上址有住宅及店舖，樓齡已逾50年。昨日凌晨1時許，一名女子報案，指大廈一中層單位發生火警，單位內有兩隻貓咪被困。期間，起火單位火勢十分猛烈，火舌由窗戶竄出，濃煙直攻樓上單位，更傳出懷疑爆炸巨響。大廈不少住客遭濃煙嗆醒，得悉發生火警後，慌忙疏散至安全地方暫避，當中有人手抱嬰兒或攜同寵物，有人更赤腳逃生，情況頗為狼狽。

消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，同時升起雲梯向起火單位射水，約24分鐘後把火勢撲熄。事故中，大廈約200住客安全疏散，一名姓何（61歲）男子及一名40歲女子因吸入濃煙不適，需由救護車送院治理。起火單位嚴重焚毀，四處被熏黑，消防在單位內救出兩隻貓咪，惜其中一隻已被燒焦死亡，另一隻則告受傷，其後交回女貓主暫時照料，再轉交愛護動物協會職員帶返中心治理。

現場消息指，起火單位疑是一間美容中心，消防經初步調查後，不排除單位內有蠟燭遺下火種肇禍，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。受火警影響，大廈外牆有冷氣機支架損毀搖搖欲墜，彌敦道南行往尖沙咀方向一度封閉，駕駛人士需右轉入甘肅街。