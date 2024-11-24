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婦人騎單車 落斜自炒倒地傷膝
事主清醒送院。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日下午2時許，一名姓羅（55歲）女子騎乘單車，沿大埔創新路單車徑行駛，當駛至科學園對開，懷疑在落斜時失控自炒，羅婦倒地受傷，由途人協助報案。救援人員接報趕至，發現羅婦清醒惟膝蓋受傷，替其敷治包紮後，再由救護車送院治理，至於事故原因及經過有待進一步調查。
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