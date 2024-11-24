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龍門陣
8旬翁蝴蝶灣遇溺 搶救惜不治
老翁被送往屯門醫院搶救，惜終告不治。
【本報訊】昨日上午約11時，一名男泳客在屯門蝴蝶灣泳灘離岸約20米海面載浮載沉，救生員發現後懷疑他遇溺，遂把他救起。該名姓幸（89歲）老翁獲救時昏迷，救援人員即場替其施心外壓急救，並由救護車急送屯門醫院搶救，惜最後被證實不治，事主死因則有待驗屍確定。
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