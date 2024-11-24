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滑翔傘失控 男子直升機送院
傷者送院救治。（陳嘉順攝）
【本報訊】昨日下午3時許，執法部門接獲報案，指有兩名男子在西貢浪茄玩滑翔傘期間，疑因滑翔傘失控導致二人墮地，其中一人半邊身軀受傷，雖然意識清醒，但卻動彈不得；另一人則沒有受傷。政府飛行服務隊直升機奉召到場，傷者經敷治包紮後，再由直升機吊送至東區醫院接受治理，至於意外原因及經過有待進一步調查。
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