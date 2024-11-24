保險代理淪傀儡 呃佣半億13人認罪

入職毋須招納客人 訛稱處理保單478份 廉政公署揭發保險界存在集團式「傀儡保險代理」詐騙案，該署早前接獲貪污投訴並採取行動，案件中的主謀及12名同案被告昨日在區域法院承認控罪，案中被詐騙的金額高達5,200萬元。法官將案件押後12月21日再訊，聽取眾認罪被告求情，案中部分被告須還押。

案中主謀盧彥樺，32歲，為富衞人壽保險（百慕達）有限公司（富衞）前分行經理，承認共20項罪名，包括兩項串謀詐騙及18項串謀「洗黑錢」。同案的另外12名被告，年齡介乎24至61歲，分別為盧彥樺所屬富衞團隊的7名保險代理陳家裕、林曉東、林煒傑、黃卓立、胡健良、周玉田及張皓翔；以及香港永明金融有限公司（香港永明）前分區經理郭潤芳及其4名下線保險代理鄧浩麟、杜偉濤、黃蓮欣及梁紫穎。他們分別承認串謀詐騙及串謀「洗黑錢」罪名。

廉署案情披露，盧彥樺於2016年2月至2020年11月期間，招攬包括同案被告在內多名人士，分別加入香港永明及富衞。盧向部分人士表示，他們為「傀儡保險代理」，入職後毋須招納客戶。盧串謀涉案富衞保險代理，訛稱由其招攬入職富衞的保險代理，分別是272份保單申請的經手代理。此外，盧又串謀郭潤芳及涉案香港永明保險代理，訛稱由盧招攬加入香港永明的保險代理，分別是206份保單申請的經手代理。

香港永明及富衞並不知悉有關勾當，批准上述478份申請，並分別向盧彥樺團隊和郭潤芳團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼共逾2,200萬元及共逾2,900萬元。該478份保單申請主要涉及高佣金保險產品，大部分保單最終「斷供」並告失效。

案件中，盧彥樺要求「傀儡保險代理」收取該兩間保險公司發放的佣金等款項後，向她退還大部分金額。涉案人士其後透過23個銀行戶口，清洗涉及上述勾當的犯罪得益共約4,700萬元。用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，事實上由盧彥樺操控。盧的丈夫兼富衞前保險代理郭浩良，被控兩項串謀詐騙罪名。有關控罪則由區域法院法庭存檔。

另4人否認控罪 明年5月訊 同案另外4名被告，即香港永明前保險代理毛詠嫻及羅雅穎；以及富衞前保險代理顏梓定及江梓瑩，早前在區域法院否認串謀「洗黑錢」及串謀詐騙罪名。案件定於2025年3月20日作審前覆核，並於5月12日開審。