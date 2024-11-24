醫健：伶牙俐齒：三維打印技術日新月異 改善頜面手術效果

近年，三維打印非常普及，就連中小學的課程亦有體驗甚至教授三維設計和打印。大大小小的三維打印機成行成市，低至幾千元便有一台桌面打印機，配合簡單而且方便易用的電腦程式，很多大小朋友都可以自己設計然後打印出各式各樣的擺設和實用品。

三維打印亦已在牙科的應用上發展蓬勃。牙冠、牙模、矯齒用的隱形牙箍，甚至種牙的手術導航都可以用不同的物料列印出來。更為先進的鈦金屬打印技術，近年亦於頜面手術以及骨科被廣泛應用。

鈦金屬是一種較為惰性的金屬，具有非常良好的生物相容性，多年來用於骨折的固定和重建。最近10年，鈦金屬可以三維打印出來並應用於醫學上，從而發展出「患者專用植入物」（Patient-specific implant） 的概念，亦即按病人的情況和需要，列印出病人專屬的鈦金屬骨固定板。於頜面手術中最常用的兩個範疇，是正頜手術和顎骨的重建。

更精準穩定 減手術時間 舉例顎骨腫瘤切除，透過電腦程式進行模擬手術計劃（virtual surgical planning），用電腦先設計顎骨切除範圍，並用三維圖像設計程式繪畫接駁切除顎骨部分的鈦金屬固定板；然後輸出設計圖至鈦金屬三維打印機進行列印，再進行後期處理如打磨和移除多餘的部分。製成品於手術前會進行高溫消毒。當切除顎骨腫瘤後，醫生可直接將三維打印的鈦金屬固定板用於固定顎骨的缺陷，從而大大縮短手術時間，亦增加精準度和穩定性。

香港大學的研究顯示患者專用植入物用於頜面手術能改善手術效果，準確度比起傳統方法更大大提升，三維打印的鈦金屬固定板於人體內亦沒有不良反應。相信未來這技術能更廣泛應用，並且惠及更多病人。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授梁耀殷