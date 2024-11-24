全運單車測試賽今舉行 3地口岸無感通關

【本報訊】第15屆全運會公路單車測試賽今日會在香港、珠海及澳門3地舉行。比賽時，運動員會多次穿越3地口岸，大會將以「通關查驗前置+閉環管理」確保比賽正常進行，人、車、物等零接觸、零延時、零等待的「無感通關」，確保車手保持高速競技狀態，有港隊代表指，有關做法比較新穎，相信3地會做足準備，但即使出狀況都是正常現象，因為這是測試賽目的之一。

曾出戰巴黎奧運單車公路賽的港隊代表劉允祐將會參與今次的測試賽，他指出，今次賽道以平路和闊路為主，但今日大橋上的風速、風向將影響戰術安排和比賽發展。

大橋採交通管制 因應公路單車測試賽，港珠澳大橋今日會採取交通管制。車隊在香港段的比賽時間，預計會自今日上午10時30分至11時50分。今日大橋珠海和澳門往香港方向，會在早上9時30分至中午12時30分實施臨時管控措施，而由香港往兩地方向，則會在上午7時30分至下午3時30分實施管控。此次比賽將從珠海博物館出發經澳門跨越港珠澳大橋進入香港，然後沿北大嶼山公路再經香港迪士尼後折返，全長230公里，香港段55.8公里。