港協：選拔準則須明確 設上訴機制 免埋沒人才

【本報訊】港協暨奧委會公布體育總會的管治檢討報告後，會用兩年時間推動屬會落實執行《機構管治守則》，不達標的屬會或會影響發放資助。

屬會不達標或影響資助 該會表示，選拔運動員方面須有明確準則和上訴機制，務求運動員的成績和潛能不會被埋沒。至於總會的管理層人事輪替機制，監管方認為董事的最長任期和年期可參考國際奧委會的做法，但要求不會「一刀切」。

港協暨奧委會認為，社會冀公帑用得其所，體育總會的社會責任亦更高，管治檢討在6大範疇243個良好管治項目當中，近六成檢討項目獲得「全面執行」或「部分執行」，監管方不會判斷數字是否合格，港協盼未來兩年與屬會合作，「拖着手」共同改善管治問題。並強調《守則》的罰則要有「牙力」，但亦不是「鐵板一塊」，會視乎情況執行有關罰則，如在合理原因下只差一點便達標，亦會酌情處理，並確保運動員支援不受影響，特別是運動員培訓、出賽、教練等正常運作不可停。

有關運動員選拔一事，港協重申大原則是公平、公正及公開。各體育總會有責任將有關過程訂得更清晰，不能因制度等因素阻礙運動員發展，亦要有充足時間讓運動員及社會消化，屬會亦需要為選拔訂立上訴機制，訂明要由獨立人士處理，以及處理時間和上訴流程。

另外，屬會的管理層入必須輪替及年輕化，港協認為擔任同一職務的任期不超過12年或16年，年齡不超過70歲或75歲的國際奧委會原則宜供屬會參考，但強調不會設定一個硬性的年期，反而要保留一定彈性，各體育總會亦要向政府、港協及社會問責。