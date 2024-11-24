醫管局改革 擬調整薪點作賞罰

【本報訊】公立醫院醫療事故不斷，專責檢討醫管局系統問題的「公立醫院系統管理檢討委員會」提出31項改善建議，包括成立「管治及架構改革委員會」等，推行問責制，醫管局主席范鴻齡昨日表示，醫管局全盤接受檢討報告提出的多項建議，並首次以「改革」二字命名委員會督導落實報告建議，冀引入賞罰制度，例如醫療事故經調查後，情況輕微或可以警告信等方式處理，而重複犯錯兩三次做得不好，或可探討暫停給予增薪點一年，目前正討論若做得很好，則可給予額外增薪點。

稱不希望管理層全身而退 范昨日出席一個電台節目，談到醫管局總部、聯網和較大型的醫院，均有負責質素和安全的部門，但發生醫療事故時，卻不知由誰負責，釐清權責後會避免權在聯網只向前線個人問責，不希望日後前線醫護犯錯時，管理層可以全身而退，改革委員會將會全面檢討，實行改革，維持市民對醫療安全的信心。

范續稱，醫管局薪酬制度是跟隨公務員體制，賞罰機制上，增薪點方面有些彈性，但推行仍需得政府同意。

對於醫護人手流失方面，范表示已推出一系列挽留措施，目前醫生流失率減至約5%、護士流失率則減至約8%。醫管局亦積極引入非本地培訓醫護，至今引入280名非本地培訓醫生，加上透過大灣區交流計劃等短期來港的53名醫生，在公立醫院全體7,000名醫生中，佔比已達5%，爭取再提高比率。引入護士方面，自相關法例通過後，收到1,000多份海外護士申請，當中600多人符合資格，已發出70份聘書，相信人手緊張到明年可得到紓緩。