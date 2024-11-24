立會擴建完工 議員進駐新辦公室

【本報訊】立法會綜合大樓擴建工程加建的9至14樓樓層昨晨擇吉入伙，一眾議員在辦公室搬遷啟動儀式上切金豬，寓意入伙大吉。主席梁君彥指未來兩個星期，議員們可搬入新辦公室。他指今次搬遷不但意味在中信大廈設臨時辦公室的議員回歸，且會進駐更高樓層，而全體議員亦終可同一屋簷下，有率先遷入新樓層的議員認為，洗手間的設計要改一改。

梁君彥表示，擴建前，今屆立法會有部分議員進駐中信大廈，平時開會要兩邊走，既費時亦不方便，而且辦公室屬臨時性質，使用不便。過去兩年，綜合大樓又處擴建工程，噪音和漏水等問題亦困擾不少議員，幸好困難過去，苦盡甘來。談到工程，他指秘書處和政府跨部門團隊和工程承辦商一直緊密協作，在不妨礙立法會運作和安全情況下加快工程進度，提早交付新辦公室給議員，同時亦可提早停止租用中信大廈以節省支出。

加建的樓層雖已啟用，但大樓還有工程進行，包括11樓的天空花園、9樓同10樓的議員會客室、5樓的大型活動室以及秘書處辦公室等，冀明年3月完成。至於擴建工程第二期亦會盡快啟動，包括在二樓興建會議室、3樓增設公眾教育設施，希望明年10月前結束。

籲男廁設檔板 第一位遷往新樓層的是議員尚海龍，對比之前在中信大廈13樓的辦公室，他將搬往的大樓14樓可謂「更上層樓」。他認為男議員洗手間應加設檔板，以免一推門就暴露內裏情況。