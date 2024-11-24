駐英經貿辦諜案 衞志樑被加控重罪

【本報綜合報道】香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及英國邊境執法官衞志樑，在英國觸犯英國《國家安全法》，被控涉嫌協助香港情報機構及進行外國干預。英國倫敦伍利奇皇家法院上周五（22日）再開庭審訊，兩名被告毋須出庭，案件押後至12月12日再審。衞志樑被加控一項公職人員行為失當罪，最高可判囚終身。

12‧12再審 兩被告須出庭 袁松彪和衞志樑獲准不用出庭，由法律代表處理程序問題，控辯雙方大律師均沒有親身出庭，僅以遙距方式參與。聆訊主要處理下次審訊日期，法官希望在12月20日高等法院司法年度完結前處理好辯方任何可能提出的申請，並要求辯方在下次聆訊前提交辯護陳述。法官與控辯雙方協調後，定於下月中旬在中央刑事法院再開庭，兩名被告需親自出席。

控罪指出，袁松彪和衞志樑涉嫌在去年12月至今年5月期間，協助外國情報單位收集情報、進行監視和詐欺行為，並涉嫌於今年5月1日試圖強行闖入英國一處民居。上周五的庭審提及衞志樑涉及第3條控罪，英國皇家檢控署證實加控他一項公職人員行為失當罪。