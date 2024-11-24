啟德體育園 5000人壓測演練 應對5大挑戰

進場驗票安檢 標示安排座位 處理突發事件 啟德體育園明年初啟用，政府昨日動員4,500名公務員和500名社區人士參與第3次壓力測試演練，演練涵蓋5大測試及評估項目，包括進場安檢和驗票流程、場內標示和指定座位安排、應對突發事件的跨部門協作能力等，演練至晚上8時45分結束，多個部門評估情況，當局指，未來仍會有不同測試進行，公務員參與演練的人數有機會調整。有參加者認為測試流程不夠清晰，需要改善。港鐵昨在宋皇臺及啟德站進行乘客流量管理措施，以單向出入車站模式、加入空載列車等加強疏導能力，港鐵指，更多人數參與的測試有助優化鐵路應對大型賽事後的交通流量。

壓力測試約下午3時半開始，之前體育園青年運動場一帶的道路已放置多個大型橫幅及指示牌，並有鐵馬和膠帶劃出演練人士和市民使用的通道。測試啟動後，參與人士開始排隊進入啟德體育園青年運動場，近宋皇臺港鐵站設12個安檢通道，近啟德站則設4個，包括兩個方便沒有隨身物品的特快通道。

模擬看台受傷 疏導人群 測試中有「紅隊」人員攜帶違禁品如水樽、生果刀等，測試安檢程序，模擬被工作人員檢出丟棄或放置於儲存物品的區域；亦有坐輪椅人士獲安排經特別通道安檢。部分觀眾獲安排打開雨傘，測試惡劣天氣期間進場所需時間。演練亦模擬有觀眾在看台樓梯扭傷腳，保安即時疏導人群，並通知活動控制室，聖約翰救傷隊即場為傷者包紮，繼而以擔架床把傷者抬上救護車送院治理。

散場不同步速 往港鐵站 至於兩次散場測試，則先後模擬徒步往港鐵宋皇臺站和啟德站，並安排正常和較慢的步速，以及持雨傘向港鐵站疏散的情況。當局指，當有大型活動舉辦時，局方會聯同運輸署、港鐵及其他公共交通工具營運商全力配合，在交通方面部署應變安排，以應付活動期間的額外交通需求。今次測試反映青年運動場可應付坐滿5,000人的活動，已達到場地可容納上限，預計下月會測試室內體藝館，明年一月測試主場館。

有參加者認為，昨日演練分批疏散程序對比起一次過疏散做得更好，可減少突發意外發生的機會。官員則指昨日的演練考驗各個參與壓力測試的部門表現、提升合作默契，過程大致順暢。