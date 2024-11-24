國泰邀「共創明Teen」180師友 翱翔天際

【本報訊】搭飛機或許已成港人日常，但對出生在弱勢家庭的兒童，在空中翱翔可能是遙不可及的事。國泰航空昨日邀請約180名「共創明『Teen』計劃」的學員及友師乘搭「特別航班」在香港上空翱翔。有來自寄養家庭的學員表示是首次「搭飛機」，興奮得睡不着。

約180名「共創明『Teen』計劃」的學員及友師約中午12時齊集香港國際機場，逐一以身份證辦理登機手續，毋須護照或回鄉證。他們其後到2號登機閘口，與國泰機艙服務員拍照並參與典禮。這班「CX8777」特別航班以剛翻新的波音「777-300er」載着110名學員，在下午3時出發在香港上空遊覽。地勤人員逐一檢查學員的登機證，如一般乘搭飛機流程無異。

首搭飛機 中一學員興奮「失眠」 這次行程總共1.5小時，期間機艙服務員與學員玩遊戲，學員又能享用焗豬扒飯的飛機餐。中一學員芷晴分享，今次是首次搭飛機，前一晚亦難以入睡，打算在機上留倩影，好好欣賞窗外景色。她指透過計劃到訪多個地方，例如挪亞方舟、迪士尼樂園，「每次經歷都很特別」。

中五學員陳浚謙稱，是次旅程令他暫時放下學業壓力，又能近距離觀察機艙服務員的工作，並指未來希望成為飛機師。他又指，計劃令學童平衡學業及生活。中四學員「餅乾」（化名）則指，今次「香港飛香港」旅程難得，她提到該計劃活動眾多，需考慮如何分配時間，令她學會安排時間及金錢。

政府高官在行程後表示，過去兩屆共創明「Teen」合共有6,800名學員參與，第3屆計劃共4,000名額早前已招募完畢，反應理想，正審視申請者的參與資格。計劃亦正招募友師，在各商會、機構找合適人選，希望各界支持。