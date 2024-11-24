久別現身 爸爸「樂樂」悠閒歎竹葉

【本報訊】大熊貓龍鳳胎百日慶典早上，海洋公園未開放，已經有大量市民及旅客排隊等入場，當中不乏大熊貓粉絲的蹤影，他們都很興奮，一開閘立即跑入園區「搶」紅雞蛋和豬腳薑醋。重開的大熊貓館亦現約300米「人龍」，高峰期更有過千人等見樂樂一面。樂樂再見到旅客亦無怕醜，在鏡頭前悠閒地吃竹葉，而禮品店也吸引大量旅客掃熊貓精品。

粉絲「搶」紅雞蛋豬腳薑 本身是大熊貓粉絲、住在大埔的劉小姐表示，昨日提早起床前來，在海洋公園開門前半小時已抵達，希望能取得紅雞蛋及豬腳薑，又說「超興奮」能見證香港有自己的大熊貓出世，一直留意大熊貓孖寶的片段，形容牠們「Cute（可愛）到爆」！她續稱因為這對大熊貓特意購買年票，期望能隨時來探望牠們。

陳太則抱着家中的「熊貓公仔」前來，整個手袋更掛滿熊貓飾物，笑言公仔們都想探望「樂樂」，又說提到昨日較平日多人。她提到，首次有熊貓在香港「自己地方」出世感覺特別不一樣，尤其見證牠們由細細粒、粉紅色，慢慢地變黑白色，有很多不同動作、學爬行，形容牠們「很搞笑」，她又說打算留至晚上欣賞特備燈光表演。

75歲的羅婆婆抱着大熊貓公仔獨自前來，透露這隻在委內瑞拉購買的公仔已陪伴她數十年，周遊列國，最近在內地回港。她說能見到樂樂，又能領取紅雞蛋「很開心」，又指日後有更多熊貓亮相時會再來。

「初為人父」的大熊貓樂樂，其居住的「大熊貓之旅」亦在昨日重開，每日開放時間為早上10時至下午3時。