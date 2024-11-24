百日慶典實時直播 大熊貓孖B動作多

粉絲湧入園人山人海 姊弟相纏可愛 港產大熊貓龍鳳胎BB出生至今100日，海洋公園為牠們舉辦「百日慶典」，吸引一眾「契爺契媽」前來探望，以及觀看孖寶的現場直播，活動未開始前入口已逼滿人。不少到場的大熊貓「粉絲」亦悉心打扮，戴上熊貓頭飾，更有人帶着家中的「熊貓仔」來探熊貓。公園透露，孖寶已重5公斤又長牙，形容已經「大個仔」，而內地抵港的一對大熊貓料在下月與公眾見面。

家姐仰睡擺超人甫士 海洋公園昨日中午在威威劇場實時直播大熊貓BB半小時，現場坐滿「契爺契媽」。大會首先直播家姐的畫面，登場時的牠正在仰睡，擺出經典的「超人甫士」，但間中會伸一兩下腳，護理員觸碰牠時亦未有起床。不過，睡眠中的家姐成為直播帶貨員，公園將預售的「超人家姐熊貓毛公仔」放在床邊，並介紹予現場觀眾預售。

其後護理員將「細佬」放床上與「家姐」互動，剛睡醒的細佬十分好動，不斷舞手舞腳撩家姐，又拍打家姐，惹來現場觀眾歡呼不斷，其後家姐亦睡醒，不斷嗅細佬互相纏繞，十分可愛。

安安可可料下月亮相 護理員亦與牠們「玩波波」。一眾網民亦在網上直播中留言，說牠們都「大個仔」，家姐腳仔有力；亦有網民留言笑稱牠們遴遴迍迍「很搞笑」。公園人員介紹指，護理員接觸兩隻大熊貓BB前會先清潔雙手，因此毋須戴手套，又說無手套接觸牠們更能感受其體溫及提供安全感。

海洋公園主席龐建貽透露，現時家姐體重達5.3公斤，細佬更已超越家姐，已有5.5公斤重，牠們亦已開始出牙。龐又稱，內地抵港的一對大熊貓「安安」、「可可」來港後適應良好，預料下月與公眾見面。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席活動後表示，將於下月11至21日在文化中心露天廣場舉行以大熊貓作主題的「Hello Pandas」大熊貓系列戶外嘉年華；另外由下月7日起，連續3個周六、周日及公眾假期，香港不同地點有大熊貓蹤影。該局亦會聯同旅發局推出以大熊貓為主題的宣傳片及廣告等。