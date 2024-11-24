團體辦嘉年華 鼓勵關注精神健康

【本報訊】精神健康已成都市人不容忽視的問題，香港都會大學等多個團體共同成立「同行我城」宣揚精神健康社區聯盟，昨日於樂富舉辦首個「樂聚同行」身心健康嘉年華，聯盟指出，過去半年積極舉辦各類活動，涵蓋學校教育、學生培訓、社區推廣和其他精神健康支援服務，累計受惠人數逾3,300人。

支援服務 半年逾3300人受惠 昨日的活動現場設有6個健康主題攤位遊戲，提供免費物理治療師諮詢、為參加者進行身體成分測量等，並由物理治療師主講健康講座，大會指，期望透過社區嘉年華活動，向市民傳達樂觀、正面對待精神健康問題的訊息，減低社會對精神健康疾病的污名化，鼓勵彼此同行。

議員狄志遠表示，提升市民對精神健康的認識，需要政府、社會機構和每一位市民的共同努力，活動正是這種合作的體現，透過各項攤位遊戲、健康講座和專業諮詢，希望能讓更多人了解精神健康的重要性，並鼓勵大家主動尋求支持，同時期望政府能持續推動相關政策，增加資源投入，支持精神健康服務的發展。