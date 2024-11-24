釣魚詐騙短訊 4周錄273宗

【本報訊】釣魚短訊詐騙案不絕，執法部門表示，過去4周共接獲273宗與釣魚詐騙短訊有關的舉報，涉案款項近千萬元，騙徒多冒充較知名公司或機構詐騙市民。當局提醒，需留意短訊發送人名稱，名稱前帶「#」符號方為獲認證的發送人。若發送人名稱前未有「#」符號，市民需警惕是否釣魚短訊。

執法部門指，過去4周，共接獲273宗與釣魚詐騙短訊有關的舉報，即平均每日逾9宗，總涉案款項超過900萬元。騙案舉報中，首5位被騙徒假扮的發訊機構是Mannings、HKeToll、CLP、YUU以及CSL。

執法部門提醒，上述5間公司或機構都已經登記「短訊發送人登記制」，都只會以「#Mannings」、「#HKeToll」、「#CLP」、「#yuu」或「#CSL」作為發送人名稱向用戶發出短訊，代表該短訊的發送人名稱已經獲認證，並可在通訊局登記冊名單上查核。而不是以「#」開頭的短訊發送人名稱則表示該條短訊可能來自未經通訊局登記認證的機構，或可能是騙徒冒名發出的釣魚短訊。