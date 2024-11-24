太空油未列毒品 歎慢板害年輕人 首10月58案檢獲拘90人

濫用榜前列易成癮 電子煙掩飾避查問 新型毒物「太空油」（依托咪酯）近年在青少年間流行，以電子煙為載體難被察覺。執法部門官員昨透露，今年截至10月，執法部門已破獲58宗涉及依托咪酯的罪案，拘捕逾90人。近期在葵青區破獲涉及太空油的毒品案件中拘捕了17人，當中13人是學生，希望當局盡快立法，將依托咪酯列為毒品，並應在學校加強宣傳。執法部門現正研究引入試紙，希望對可疑人士能即時測試，以提高阻嚇性。

俗稱太空油的毒物是一種麻醉誘導藥「依托咪酯」，社區藥物教育輔導會總幹事伍家順表示，依托咪酯興起於最近兩年，目前已超越其他毒品，成為被呈報的第3位最常被年輕人濫用的物質。

伍續指，依托咪酯的成癮性、隱蔽性、普及化、年輕化和危險性都十分令人擔憂。這款毒物傳播速度十分快，主要是因為該毒物可以利用電子煙作為載體，即使在街上吸食都難以被人察覺。他擔心，依托咪酯熱潮只是以電子煙和加熱煙吸毒潮流的開始，支持盡快立法，將其列為危險藥物，加以規管。

研引入試紙 助即場檢測 根據學生服用藥物情況調查顯示，學生吸毒的最主要原因包括好奇、壓力、情緒及朋輩影響。伍家順認為，社會各界應該將着眼點由個別新興毒品，深化至成癮行為的預防，加強香港市民的「成癮抵抗力」。

執法部門表示，正研究引入試紙，希望未來執法人在巡邏時，若發現有人行為可疑能即時測試，以提高阻嚇性。

錄逾千爆竊案 村屋重災 另外，年近歲尾，爆竊案件亦不絕，截至10月，執法部門共接獲1,043宗爆竊案，數字較去年同期下降5.3%，損失金額也下跌44%。不過，執法人員發現涉及村屋的爆竊案在上升，呼籲市民時刻保持警惕。