房協：無意參與北都片區發展

【本報訊】港府大力發展北部都會區，香港房屋協會主席凌嘉勤昨日表示，雖然無計劃參與北都「片區發展」，但房協會繼續重點協助政府建設專用安置屋邨。長遠而言，發展北都與交椅洲填海所得的土地都有需要，即使現時樓價下行，但本港對土地需求不小，要持續造地，又形容現時的土地供應遠遠未至於「供過於求」。

未來5年建逾1.7萬單位 凌嘉勤表示，未來5年，房協會有逾1.7萬個單位建成，目標可如期完成，上個財政年度，房協有4.5億元盈餘，支出按年減少一成多，近月又完成簽訂120億元銀團貸款，加上出售部分非核心投資物業，認為未來5至7年房協的財政狀況都會穩定。

被問及造地和建屋方面，凌表示，現時遠遠未至於供過於求，認為私人樓價「有起有跌」，樓價下跌時也會有需求存在，而造地跟政府賣地也屬兩個不同步驟。

對於房協有多條屋邨需要重建，凌嘉勤說安置會以人為本，未來希望可以啟動紅磡、土瓜灣數條屋邨重建項目，房協會小心規劃，因當地居民居住多年，由年輕住到年長，對屋邨鄰里之間也十分有感情，期望在可行情況下，搬遷時能夠把熟悉的鄰舍就近安置同一屋邨一起居住，以保留鄰舍關係。