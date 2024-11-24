英偉達黃仁勳：對港院校開放AI抱信心

【本報訊】資訊科技巨擘英偉達（NVIDIA）的始創人暨行政總裁黃仁勳近日首度來港，他在一活動中表示，人工智能（AI）的進步是全球性的，未來無法阻止開放科學及人工智能發展，香港在這個發展中亦佔有重要地位，對香港院校開放科學及人工智能抱有相當信心。

對於特朗普將出任美國總統，或會進一步收緊先進計算及半導體技術出口管制而破壞全球合作，但黃認為，數學和科學領域的全球合作存在已久，亦是社會和基礎科學進步的根基，相信會保持下去。在新管理下，發生何事仍是未知之數，但無論發生任何事都會遵守法律，並在政策中保持平衡，繼續推進技術。

指現時畢業機遇非凡 他又提到NVIDIA已在內地發展超過25年，在浦東、深圳、北京、香港擁有4個設計中心，數千名工程師，指他們為NVIDIA建設做出巨大貢獻。至於香港和內地年輕人均面臨就業挑戰，黃仁勳指人工智能帶來的機遇非凡。並重申現時是畢業的好時機，強調行業重置和新人將面臨全新前景。