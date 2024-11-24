河套發展時間緊迫 政府稱需業界參與投資

【本報訊】《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》已公布，政府計劃在2030年前完成第一期的基礎建設，以促進與深圳園區的協同發展，創新科技及工業局局長孫東昨日表示，時間表緊迫，政府無法單靠自有資金，亟需業界的參與加速建設進度，包括酒店、製造中心和科研大樓等。明年將進行市場意向調查，逐步釋放土地，以促進投資。

建跨深圳行人橋需協商 河套香港園區佔地87公頃，第一期計劃佔40多公頃，政府已撥款181億元用於首批8幢大樓的建設，有3幢即將落成。孫東指出，雖然總樓面面積較2021年增加至100萬平方米，但仍需加快進度，尤其是未來的數十幢大樓。他期望業界能針對建設需求提出方案，並保持開放態度，吸引不同企業的參與。

根據規劃，入駐園區的企業需從事研發、科研成果產業化及提供科技相關服務。孫東強調，這不僅能促進經濟發展，還能提升香港的科技競爭力。針對跨境行人橋的建設，孫東指將在與深圳方面進一步協商後，確定具體安排，並考慮到人流量及通行的便利性。

此外，河套園區的發展也面臨其他挑戰，例如現有用地的轉換和清理。孫東提到，已清空約5公頃土地以興建新大樓，未來還將清理剩餘的方艙設施，以便於項目的順利推進。對於如何管理跨境生物數據，他表示將採取點對點的傳輸方式，並強調合約的約束力，以確保數據安全。