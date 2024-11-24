新市鎮擴容 東涌人口將增至32萬

【本報訊】政府要發展機場城市，擬將機場城市規模擴大一倍，同時，東涌新市鎮亦在加速發展，政府估計，待東涌新市鎮擴展計劃完成後，該擴展區的居住人口可達32萬人，較現時東涌人口只有11萬增加近兩倍。

土木工程拓展署今年中出席離島區議會時已稱，東涌現時總人口是11.6萬人，但預計未來區內人口將增至32萬人，當局規劃時會按規劃標準與準則，及部門需要預留足夠土地用作發展相關配套設施，其中一個擴容的區域是東涌第99區及第100區，該發展項目預計於明年第一季落成及入伙完工，可提供約一萬個住宅單位，新增人口達3萬。

機場島高架橋 料4年後竣工 此外，機場島亦在不斷發展，機場管理局於機場島正進行機場東涌專道項目工程，專道將以無人駕駛運輸系統連接東涌市中心、機場航天城及港珠澳大橋香港口岸人工島。系統由地面道路、海上及陸上高架橋組成，全長約3.8公里，落成後預計由人工島或航天城至東涌市中心車程時間需約8至10分鐘。項目預計明年動工，最快2028年完成。